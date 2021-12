Benzema hace más líder al Real Madrid, nueva derrota del Atlético

Gracias a un doblete del francés Karim Benzema, el Real Madrid se impuso por 2-1 en su visita al Athletic de Bilbao (10º) y se afianza como líder tras la disputa este miércoles de este partido adelantado de la jornada 21 de LaLiga española.

En otro partido disputado este miércoles, esta vez correspondiente a la jornada 9, el Atlético (5º) perdió 2-1 en Granada (12º), encajando su cuarta derrota consecutiva.

Apenas habían pasado tres minutos, cuando Benzema dejó un sello de su calidad: tras recibir un pase de Toni Kross en el vértice del área, el delantero francés conectó un disparo envenenado que se coló junto al palo largo del arco defendido por el joven Julen Agirrezabala.

Ese fue el gol 400 de Benzema como profesional y el 15º del francés esta temporada en LaLiga, siendo el máximo goleador del campeonato español.

Solo cuatro minutos después, Benzema aprovechó un mal rechace de la defensa vasca para colocar a su equipo con dos goles de ventaja, un premio inesperado ya que el Real Madrid se presentaba en Bilbao sin muchos de sus jugadores, infectados con el covid-19 (Modric, Marcelo, Asensio, Alaba, Rodrygo, Isco, Bale y Lunin).

La entendida afición de San Mamés despidió con aplausos a Benzema cuando el francés fue sustituido en los últimos minutos.

"Me gusta este fútbol, un gran estadio como éste. Estoy muy feliz", se felicitó el francés al término del partido en el canal Movistar.

"¿Mi gol? Es un gol muy bueno, la verdad, pero es importante, nos dio confianza", añadió el bigoleador.

Con dos goles encajados en solo 7 minutos, cualquier equipo se hubiese rendido ante el Real Madrid, pero el equipo entrenado por Marcelino García Toral redujo diferencias con un precioso disparo de Oihan Sancet (10) y sometió al equipo rival en muchas fases del encuentro, mereciendo incluso haber logrado un punto.

"La victoria significa mucho para nosotros. Ha salido un partido completo con un equipo que no estaba acostumbrado a jugar en los últimos tiempos. Nacho, Hazard, Valverde, Camavinga.... han cumplido con un gran partido", se felicitó el técnico italiano Carlo Ancelotti.

La victoria permite al Real Madrid acabar el año como líder destacado de LaLiga con 46 puntos, 8 más que el Sevilla y 13 por encima del Betis.

Joao Felix no es suficiente.

En la víspera de que Diego Simeone cumpla 10 años al frente del Atlético de Madrid, el técnico argentino vive uno de sus peores momentos después de encajar la cuarta derrota consecutiva, este miércoles frente al Granada.

El equipo colchonero comenzó bien el partido, adelantándose en el marcador con un tanto del portugués Joao Felix nada más empezar (2), con un disparo cruzado que sorprendió a su compatriota Luis Maximiano.

El exjugador del Benfica, el fichaje más caro de la historia del Atlético (120 millones) y que por el momento no ha respondido a las expectativas, fue el mejor de los rojiblancos, ya que marcó un segundo tanto antes del descanso, anulado por una supuesta falta del jugador luso (43) y estrelló un disparo en el larguero justo antes del segundo tanto granadino, anotado por el veterano Jorge Molina (61).

En la primera parte, el venezolano Darwin Machís había empatado con un gran disparo desde fuera del área (17).

"Venimos haciendo buenos partidos, pero los resultados no son los que el equipo quiere. Hicimos muchas cosas buenas otra vez, no quiere entrar. Tuvimos ocasiones claras para ponernos en ventaja. Está claro que hay desatención, mucha, y eso nos hace pagar con derrotas partidos que no nos merecemos", resumió el 'Cholo' al término del partido.

Esta nueva derrota atlética, la cuarta consecutiva, algo inédito en los 10 años de Simeone en el banquillo rojiblanco, aleja al Atlético de sus opciones de revalidar el título liguero. Peor aún, el Atlético se complica el primero de los objetivos de la temporada, la clasificación para la próxima Liga de Campeones.