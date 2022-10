Bannon, exasesor de Trump, condenado a cuatro meses de prisión

Por AFP Agencia | 21 de octubre de 2022, 10:49 AM

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, fue sentenciado hoy a cuatro meses de prisión por negarse a testificar en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del expresidente republicano.



Bannon, uno de los arquitectos de la campaña y la victoria presidencial de Trump en 2016, fue declarado culpable de dos cargos de desacato al Congreso por desafiar una citación para testificar sobre los disturbios.



El juez le permitió a Bannon, quien también recibió una multa de 6.500 dólares, permanecer en libertad mientras se procesa lo que según su abogado será una apelación "a prueba de balas".



El estratega de Trump durante mucho tiempo adoptó un tono desafiante al salir del tribunal federal en Washington, arremetiendo contra el presidente Joe Biden y los líderes demócratas de la Cámara de Representantes.

"Hoy fue el día de mi juicio por parte del juez", dijo Bannon a periodistas.



"El 8 de noviembre se juzgará al régimen ilegítimo de Biden", prometió, en alusión a las próximas elecciones de medio mandato.

"Y sabemos en qué dirección va eso", dijo. "La administración de Biden termina la noche del 8 de noviembre".



Bannon había sido recibido al llegar al juzgado por manifestantes que gritaban "¡Traidor! ¡Fascista!"



"Ningún testimonio"

En julio, Bannon había sido hallado culpable por dos cargos de desacato al Congreso, por negarse a acudir a una citación para declarar.



La sentencia de prisión fue inferior a los seis meses que había pedido la fiscalía, pero superior a la libertad condicional que había solicitado la defensa.



Bannon había argumentado que se negó a comparecer ante la investigación del Congreso por consejo de su abogado de que hacerlo violaría privilegios presidenciales de Trump. Pero también dijo que sentía que la investigación del comité del 6 de enero estaba motivada políticamente.



Sin embargo, el juez federal Carl Nichols rechazó los argumentos y dijo que Trump nunca había hecho valer el privilegio ejecutivo en el caso de Bannon y que era necesario investigar lo ocurrido el 6 de enero.



"Los hechos del 6 de enero fueron innegablemente graves", dijo Nichols antes de pronunciar la sentencia. "El comité del 6 de enero tiene todas las razones para investigar lo que sucedió ese día".



Además, dijo, Bannon ni siquiera cooperó con el comité en temas que no estaban relacionados con un posible privilegio ejecutivo.



Bannon "no ha entregado un solo documento (...) y no ha proporcionado ningún testimonio sobre ningún tema", dijo.



La violenta insurrección al Capitolio dejó cinco muertos y 140 policías heridos.



Ataque al estado de derecho

A pesar de la sentencia de prisión, Bannon, quien actualmente dirige un sitio web de comentarios políticos, podría permanecer fuera de la cárcel hasta bien entrado el próximo año mientras se procesa la apelación.



La investigación realizada por un comité especial de la Cámara de Representantes ha mostrado que Bannon conocía de antemano el plan de los partidarios de línea dura de Trump de atacar el Capitolio para evitar que el demócrata Biden fuera confirmado como el próximo presidente.



La comisión también mostró a Bannon defendiendo que el Congreso bloqueara la certificación de Biden, quien derrotó a Trump en las elecciones de noviembre de 2020.



"Los vándalos que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero no solo atacaron un edificio, sino que atacaron el estado de derecho sobre el que se construyó este país y por el cual perdura", dijo el Departamento de Justicia a la corte en su memorando de sentencia.

"Al burlarse de la citación del comité especial y su autoridad, el acusado exacerbó ese asalto", añadió.

Bannon se desempeñó en la Casa Blanca durante los primeros siete meses del mandato de Trump como jefe de estrategia y, según reportes, se fue debido a conflictos con otros altos funcionarios.



En 2020, Bannon fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero por tomar para uso personal millones de dólares que donantes habían aportado para la construcción de un muro en la frontera con México, una promesa de campaña de Trump.



Pero antes de dejar el cargo en enero de 2021, Trump emitió un indulto general para Bannon, lo que llevó a la desestimación de los cargos en su contra.