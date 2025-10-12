Banda Municipal de Nicoya también deja en alto el nombre de Costa Rica en festival chileno

La Banda Municipal de Nicoya también deja en alto el nombre de Costa Rica en el extranjero.



La música y folklor guanacasteco se sintieron en Santiago de Chile este sábado, en el festival Sonidos del Mundo.



Se trata del debut internacional de estos jóvenes costarricenses, quienes están bajo la dirección de Jorge Guevara Retana.



La agrupación fue fundada en el año 2011 y cuenta con 84 artistas, entre músicos, bailarines y los padres de familia.

