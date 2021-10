Avalancha en volcán ecuatoriano deja tres muertos y varios desaparecidos

*Información de Ecuavisa, Alianza Informativa Latinoamericana.

Al menos tres personas murieron, tres quedaron heridas y hay cuatro desaparecidas luego de que una avalancha cayera sobre un grupo de excursionistas en el Volcán Chimborazo de Ecuador (ver video adjunto).



Personal militar, equipos policiales élites y bomberos de diferentes partes del país se desplegaron para realizar labores de búsqueda y rescate.

Fue a las 6:30 a. m. del domingo cuando se reportó la emergencia. La avalancha sorprendió a un grupo de turistas, quienes emprendieron el ascenso al nevado a 6.100 metros sobre el nivel del mar.

Fabian Chuto, guía de montaña, señala que el mal tiempo en el sector habría ocasionado esta emergencia.

En un video difundido mediante redes sociales, se observa cómo Klever Gualavisi, uno de los líderes de montaña, alertó sobre el mal tiempo en el nevado.

Familiares de los andinistas llegaron hasta el ingreso a la Reserva de Fauna Chimborazo, donde reinaba la incertidumbre por conocer el estado de sus allegados. Javier Calle comentó que su hijo llegó el sábado con un grupo de amigos montañistas.



"No sabemos todavía, no me dan ninguna noticia oficial, no permiten ingresar a nadie, estaba queriendo pasar al refugio al menos, pero no permiten ingresar a nadie”, dijo.