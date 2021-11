Austria confina a toda su población y vacunación será obligatoria en febrero

La población de Austria, incluidas las personas vacunadas contra el covid-19, tendrán que respetar un confinamiento a partir del lunes, debido al resurgimiento de la pandemia en el país, anunció el canciller conservador Alexander Schallenberg este viernes.



Austria, que ya instauró desde el pasado lunes el confinamiento para los no vacunados, se convierte en el primer país de la Unión Europea (UE) en adoptar una medida tan drástica. El confinamiento tendrá una duración de 20 días, según el canciller.



Tras reunirse con las autoridades regionales, Schallenberg anunció además que la vacunación contra el coronavirus será obligatoria en Austria a partir del 1 de febrero.



Hay que "mirar la realidad de frente", dijo el canciller. "No hemos logrado convencer suficientemente a la gente para que se vacune", dijo, explicando que las unidades de cuidados intensivos están ya registrando una situación crítica.



"Aumentar la cifra de vacunados es la única manera de salir de este círculo vicioso", dijo.



Varios países europeos registran un preocupante aumento de los casos de coronavirus y han decidido endurecer las restricciones en estos días. Es el caso de Suecia, Alemania y Grecia.



Desde el pasado lunes, en Austria, las personas no vacunadas no pueden salir de casa salvo para hacer compras, hacer deporte o recibir cuidados médicos.



De los 8,9 millones de habitantes del país, un 66% están totalmente vacunados, un porcentaje ligeramente inferior al promedio europeo, pese a que el país instauró en primavera (boreal) un pasaporte sanitario.



Las medidas tomadas por el gobierno en estos días ya tuvieron un efecto positivo ya que aumentó el número de personas que han pedido cita para vacunarse.



Pero el número de casos de covid-19 sigue creciendo y el jueves, el país registró 15.000 nuevos contagios.