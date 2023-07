Aumento de delitos sexuales cometidos por menores preocupa en España

España | El progresivo aumento de los delitos sexuales cometidos por menores ha despertado la preocupación en España, abriendo el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes y el posible impacto del consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas.



"Llevamos bastantes años, por lo menos desde 2015, que hay un aumento progresivo - no es un aumento espectacular - del número de delitos sexuales cometidos por menores", explica Eduardo Esteban, fiscal coordinador de Menores, quien señala que "este último año ha sido un salto un poco más importante".



El tema acaparó la atención pública después de que la prensa local revelara varios casos en los últimos meses, como el de una niña de once años que fue presuntamente violada por un grupo de menores en los baños de un centro comercial cerca de Barcelona.



De los supuestos autores, apenas dos eran mayores de 14 años, la edad mínima para tener alguna responsabilidad penal en España. Solo uno de ellos ingresó temporalmente en un centro de menores.



En junio se conoció otro caso similar, en la misma zona, que aumentó la indignación en este país de avanzadas leyes feministas, donde sectores de ultraderecha no tardaron en pedir una rebaja de la edad de imputabilidad para que los adolescentes infractores respondan por sus actos.



En Cataluña, los menores de 14 años involucrados en delitos contra la libertad sexual, que incluyen varias tipologías, se duplicaron prácticamente entre 2015 y 2022 (pasando de 53 implicados a 103), según datos del gobierno regional.



Además, el 12,3% de los detenidos o investigados por delitos contra la libertad sexual entre enero y abril en esta región española eran menores, según datos de la policía catalana.



En Madrid, el Defensor del Pueblo abrió una investigación para determinar qué medidas de protección se están aplicando a una adolescente que fue presuntamente agredida sexualmente por otros dos menores en un instituto, y el goteo de estos casos es continuo.



Los expertos consideran, sin embargo, que aumentar los castigos no es la salida a una cuestión muy compleja.



"Para un problema de este tipo, no hay una solución tan sencilla como bajamos la edad penal, y todos a la cárcel", asegura Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia en la ONG Save The Children.



"Tutorial"