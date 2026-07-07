Ataque de los talibanes deja 9 policías muertos en Pakistán

Al menos nueve policías y 15 presuntos insurgentes murieron tras el asalto nocturno de un grupo armado a un puesto policial en la provincia suroccidental paquistaní de Baluchistán, informaron este martes (07.07.2026) fuentes oficiales. El ataque se produjo de madrugada contra un puesto policial en el remoto distrito de Ziarat, donde los asaltantes mantuvieron un intenso tiroteo con las fuerzas de seguridad.

"Nueve policías, incluidos dos jefes de comisaría, cayeron mártires en el ataque, y las fuerzas enviaron a 15 terroristas al infierno", declaró a la agencia española EFE el portavoz del Gobierno de Baluchistán, Shahid Rind. Rind afirmó en un comunicado que la operación contra los atacantes se extendió por unas 20 horas, pero ya había concluido.

En un mensaje publicado en X (Twitter), Rind aseguró que los asaltantes "pagaron un alto precio por jugar con la paz de Baluchistán" y afirmó que el Estado está respondiendo "con toda su fuerza". Sin embargo, el portavoz no se refirió a cinco agentes que fueron reportados como desaparecidos.

Poco después, el proscrito grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo talibán paquistaní, ideológicamente afín a los talibanes afganos, se atribuyó el ataque.

Zona conflictiva

Tras el enfrentamiento, habitantes de la zona bloquearon la carretera entre Quetta y Ziarat y organizaron una sentada de protesta contra el incidente, según informó el diario local Dawn. La protesta suspendió el tráfico en la principal vía entre Quetta y Zhob, donde numerosos vehículos, incluidos autobuses de pasajeros y camiones, quedaron varados a ambos lados de la carretera.

Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán, es una provincia estratégica para Pakistán por sus reservas de gas natural, cobre y oro, así como por los proyectos vinculados al corredor económico China-Pakistán (CPEC), una de las principales inversiones regionales impulsadas por Pekín.

La provincia, la más extensa del país y una de las más pobres, es escenario desde hace décadas de una insurgencia separatista baluche contra el Estado paquistaní, al que acusa de explotar los recursos naturales de la región sin beneficiar a la población local. De hecho, en las últimas semanas hubo otras ofensivas armadas contra las fuerzas de seguridad, pero de menor intensidad.



