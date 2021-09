Asalto a patadas: así fue como ladrón arrebató celular a mujer

*Información de Artear, parte de la Alianza Informativa Latinoamericana.

Las calles de Córdoba, Argentina, vuelven a ser escenario de un hecho de inseguridad. Un violento ataque de un ladrón quedó filmado en Barrio Los Olmos: le dio una patada a una mujer y la tiró al piso para robarle el celular (ver video adjunto).

La escena, que dura pocos segundos, muestra a un hombre que ataca por atrás su víctima, quien caminaba por el sector. Ella intentó resistirse y el delincuente la pateó para tirarla al piso y dejarla indefensa: ahí le arrebató el teléfono y huyó.

“Viene, me agarra y me dice ‘hija de puta, dame el celular’ y me tira (…) Me pegó una patada en el tobillo, me tuvieron que llevar al médico, ayer, gracias a Dios no tengo nada. Me hicieron también estudios en la cabeza, por el golpe que tuve. Me duele el cuello, hoy me duele todo el cuerpo”, relató la víctima, identificada como Sandra.

Declaraciones de la víctima:





Sandra había salido de su casa para comprar pan en una despensa cercana, al mediodía del lunes. Pero, a 100 metros de su hogar, fue atacada por un delincuente que llegó en un auto Toyota Corolla junto a un acompañante.

Como consecuencia de la agresión, la mujer de 50 años resultó con golpes en los brazos y en la pierna derecha. "Estoy tomando calmantes para el dolor", contó a ElDoce.tv.

El celular que le robaron era prácticamente nuevo: ahí Sandra tenía guardadas fotos junto a su padre, quien falleció hace dos meses.