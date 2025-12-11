“Arquitectos de la IA”, personalidad del año según revista ‘Time’

La revista Time nombró el jueves como personalidad del año a los “arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)”, por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.



Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, de xAI, figuran entre los empresarios que “han tomado el volante de la Historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida”, señaló la revista estadounidense.



“Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares”, añadió Time.



Noticia en desarrollo.

