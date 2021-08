Amenazas al aeropuerto de Kabul siguen siendo "reales" y "concretas", dice Pentágono

Las amenazas contra el aeropuerto de Kabul siguen siendo "reales" y "concretas" a medida que Estados Unidos culmina su retiro de Afganistán, dijo este lunes el portavoz del Pentágono, John Kirby.



"Ahora estamos en un momento particularmente peligroso", indicó Kirby a los periodistas. "Las amenazas siguen siendo reales, están activas, y en algunos casos son muy concretas", resaltó.



Kirby indicó que la operación de evacuación en el aeropuerto, actualmente controlada por miles de efectivos estadounidenses, está en alerta máxima después de que el Estado Islámico-Khorasan (EI-K) lanzó cinco cohetes contra el área el lunes temprano.



La rama afgana de la organización yihadista realizó la semana pasada un atentado suicida en una de las puertas del aeropuerto con saldo de más de 100 muertos, incluidos 13 soldados estadounidenses.



Y durante el fin de semana, un cohete lanzado por un dron de EEUU destruyó un automóvil que, según el Pentágono, estaba cargado de explosivos y que el grupo radical planeaba usarlo para atacar a estadounidenses.



Las tropas norteamericanas en Afganistán, cuyo número aumentó repentinamente a 5.800 tras el inicio del operativo de evacuación el 14 de agosto, efectuaban su retirada antes de la fecha límite del 31 de agosto establecida por el presidente demócrata Joe Biden para abandonar por completo al país, ahora en manos de los talibanes, contra quienes Estados Unidos luchó durante dos décadas.



Kirby no brindó detalles sobre cómo se desarrollarán las últimas horas del repliegue, pero dijo que hubo extensas discusiones con los talibanes para garantizar que sean de manera segura.



"Hemos estado en comunicación con los talibanes para asegurarnos de que no haya errores de cálculo ni malentendidos en estos días finales", indicó.



El general del ejército estadounidense Hank Taylor declaró que desde el 14 de agosto más de 122.000 personas fueron evacuadas de Kabul, incluidos 5.400 estadounidenses.



Estados Unidos espera completar el martes el retiro de sus tropas de Afganistán.



Taylor agregó que será posible evacuar a los ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en Afganistán hasta último momento.



"El objetivo de la operación de evacuación era ayudar a la mayor cantidad posible de personas a salir de Afganistán", aseveró.



El oficial militarr señaló que Estados Unidos investiga informes acerca de que varios civiles, posiblemente nueve miembros de una misma familia, incluidos varios niños, también murieron en el ataque estadounidense con aviones no tripulados del domingo.



"Estamos al tanto de los informes de víctimas civiles y los tomamos muy en serio. Seguimos evaluando la situación", dijo.



Respecto a los cinco cohetes disparados contra el aeropuerto este lunes, Taylor informó que tres de ellos fallaron el objetivo, uno fue derribado por los sistemas de defensa de Estados Unidos y un quinto aterrizó en el recinto del aeropuerto causando pocos daños y sin heridos. Esa acción fue reivindicada por el EI.