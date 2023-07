Alta temperatura del océano provoca desastre medioambiental en Florida

29 de julio de 2023, 8:24 AM

Estados Unidos | El sur de Florida vive una catástrofe. Frente a las costas del archipiélago de los Cayos, decenas de científicos trabajan contra reloj para rescatar los corales de los arrecifes, en peligro de muerte por el fuerte aumento de la temperatura del océano.



Desde hace dos semanas, empleados de organizaciones locales navegan cada día hasta los viveros que tienen instalados en el mar para recoger ejemplares de cada especie de coral antes de que sea demasiado tarde.



El objetivo es ponerlos a salvo en varios laboratorios de la región, donde se conservan en tanques con agua salada a una temperatura ideal para ellos.



Estos animales pueden vivir en aguas de entre 21 y 28,8 ºC, explica Alex Neufeld, coordinador tecnológico de la oenegé Coral Restoration Fundation.



Pero si el mar está demasiado caliente, los corales expulsan las zooxantelas, unas algas que viven en sus tejidos y les proporcionan alimento y energía, además de su color.



Cuando eso ocurre, los corales se vuelven blancos, un síntoma de que su vida corre peligro si no cambian pronto sus condiciones.



En el estrecho de Florida, las temperaturas del agua llevan días superando los 32 ºC y el lunes alcanzaron incluso los 38,38 ºC en la bahía de Manatee, un récord.



"El agua caliente no es buena para ningún organismo marino, ya sean corales, peces, langostas", dice Neufeld. "Así que corremos el riesgo de ver muertes masivas de peces, tortugas marinas, cosas por el estilo".



La magnitud del blanqueamiento de corales y el hecho de que haya ocurrido tan pronto en el año, con gran parte del verano aún por llegar, son los mayores motivos de preocupación para los científicos.



"Es el peor episodio de blanqueamiento de corales que he visto", añade Neufeld. "Y creo que mucha gente estará de acuerdo en que tiene el potencial de ser el peor que los Cayos hayan experimentado jamás".



El arrecife de Florida, uno de los más grandes del mundo, se extiende unos 580 kilómetros desde las islas Dry Tortugas, 110 km al oeste de los Cayos, hasta la ensenada de St. Lucie, casi 200 km al norte de Miami.



Su rol medioambiental es crucial ya que, además de ser el hábitat de numerosos animales marinos, forma una de las principales barreras de protección ante los huracanes y las marejadas ciclónicas.



Un impacto económico