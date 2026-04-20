Alerta de tsunami: sismo de magnitud 7,4 sacude Japón

Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó el lunes 20 de abril el noreste de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros. El sismo llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La alerta de tsunami fue emitida para la prefectura de Iwate y partes de Hokkaidō.

Hasta el momento, un tsunami de 80 centímetros ha golpeado el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y el nivel del agua sigue subiendo. También un tsunami de 40 centímetros ha impactado el puerto de Miyako, en la prefectura de Iwate.

El sismo se registró a las 4:53 hora local, en aguas del Pacífico, frente al norte de la prefectura de Iwate. El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situada a cientos de kilómetros de distancia.

18 por ciento de los sismos

El Gobierno ha activado un equipo de gestión de crisis. Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El archipiélago, hogar de unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1.500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18 por ciento de los terremotos del planeta.