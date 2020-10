Alerta de tsunami en Alaska tras sismo de magnitud 7.4

El estado de Alaska fue puesto en alerta de tsunami este lunes, luego de que se registrara un terremoto de magnitud 7,4 del que hasta ahora no se han reportado víctimas o daños, según las autoridades estadounidenses.



La alerta cubre gran parte de la costa sur del remoto estado de Estados Unidos, incluida la escasamente poblada Península de Alaska, según la oficina nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).



La zona de riesgo se extiende actualmente cientos de kilómetros al noreste hasta la ensenada de Cook, pero no abarca la ciudad más grande del estado, Anchorage, situada al final de ese golfo.



El "nivel de peligro de tsunami está siendo evaluado", advirtió la agencia.



El terremoto golpeó a unos 92 km de la pequeña ciudad de Sand Point, a una profundidad de 40 km, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que indicó además que hay "una baja probabilidad de víctimas humanas y daños materiales".



El sismo fue seguido por al menos cuatro réplicas de magnitud 5,0 o más.



El movimiento se sintió en la cercana comunidad de King Cove, en la península de Alaska, pero hasta ahora no se reportaron daños, dijo el administrador de la ciudad, Gary Hennigh, al Anchorage Daily News.



"Los residentes y los trabajadores de la fábrica de conservas están siendo evacuados a terrenos más altos hasta que sepamos más sobre la alerta de tsunami", añadió Hennigh.



Michael Ashley, residente de Cold Bay, recordó cómo pasó el temblor.



"Todos los sofás, sillones reclinables y estanterías se movían, y tuve que sostener uno de ellos", dijo al diario.



