Alemania se prepara para las altas temperaturas extremas del fin de semana

Alemania se prepara para las temperaturas extremas del fin de semana, que superarán los 40 grados, con la cancelación de eventos al aire libre, restricciones en el acceso al agua y una carencia de aire acondicionado en infraestructuras como los hospitales.

La noche más cálida se ha registrado en la localidad de Bad Bergzabern, en la región de Renania-Palatinado, donde no bajó de los 26,2 grados, según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).

Esa misma temperatura se alcanzó la noche anterior en esta misma región, por lo que igualó el récord que ostentaba la montaña Weinbiet (Renania-Palatinado) en julio de 2019.

Según el DWD, se espera que esta noche se alcancen de 25 a 26 grados en el suroeste del país, en ciudades como Fráncfort, donde se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados para el sábado, con la posibilidad de alcanzar los 41 en zonas aisladas.

El domingo las temperaturas se intensificarán en el este del país, llegando a los 42 grados e incluso 43 grados en algunas localidades.

Desde el servicio meteorológico señalan que, hasta el momento, las regiones del oeste, suroeste y centrales del país han sido las más afectadas, pero en casi todo el país predomina un aire muy cálido y, en ocasiones, húmedo.