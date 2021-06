Al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos en derrumbe de edificio en Florida

Al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos dejó el derrumbe el jueves de un edificio en Surfside, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, donde se ubica esa ciudad de Florida.



"Trágicamente, me enteré al despertar que anoche sacaron tres cuerpos de los escombros", dijo en conferencia de prensa Daniella Levine Cava, por lo que la cifra de fallecidos confirmados se elevó a cuatro. Agregó que el "número de personas desaparecidas aumentó a 159".



"Sabemos el paradero de 120 personas, lo cual es una muy, pero muy buena noticia", dijo antes de dar cuenta del número de desaparecidos.



Las autoridades enfatizaron que no está claro cuántas personas estaban dentro del edificio al momento del derrumbe ocurrido en la madrugada del jueves.



No obstante, Levine Cava dijo que aún hay esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros.



"Continuaremos las operaciones de búsqueda y rescate porque todavía tenemos la esperanza de encontrar personas con vida ", afirmó la alcaldesa.



Agregó que los rescatistas "están en extremo motivados por la perspectiva de encontrar personas. Hay que obligarlos a que hagan sus rotaciones, lo que demuestra lo fuerte que es su motivación".



Unos 55 apartamentos del edificio, ubicado frente al mar al norte de Miami Beach, fueron afectados por el colapso, según el jefe adjunto del cuerpo de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah.



Según medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 viviendas.