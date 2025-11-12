Al menos 37 muertos en accidente de autobús en Perú

Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.



El siniestro ocurrió de madrugada y es uno de los peores de los últimos años en el país, donde son frecuentes los accidentes en las carreteras.



El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.



"Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos", dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.



Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.



La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.



El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.



Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.



El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.



"Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños" entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.



La empresa de transporte Llamosas informó que "el conductor del bus falleció".



Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.



Conductor detenido

La camioneta quedó a la salida de la curva donde ocurrió el choque con la cabina totalmente destrozada. Pero la fiscalía de Arequipa informó que el conductor sobrevivió y "se encuentra detenido".



"Se harán las diligencias que correspondan para determinar su responsabilidad en el accidente", agregó en un mensaje en Facebook.



Las autoridades no informaron si en la camioneta iban más ocupantes.



Treinta policías, en coordinación con bomberos, "trabajan en el rescate de personas, evacuación de heridos y recuperación de cuerpos", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.



En febrero de 2018, cerca del punto del accidente de este miércoles, 44 personas murieron tras la caída de un autobús que también quedó a orillas del río.



Las autoridades peruanas han reforzado los controles para reducir las muertes en las carreteras.



El año pasado se registraron 3.173 fallecidos en las vías.



La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en 2019 era de 14 personas por 100.000 habitante, ligeramente por debajo del promedio de 17 víctimas en las Américas, según el Banco Mundial.

