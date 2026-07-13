Al menos 27 muertos en incendio de un bar en Bangkok

Un incendio explosivo en un popular bar de Bangkok, la capital de Tailandia, dejó al menos 27 muertos y decenas de heridos, muchos en estado crítico, informaron las autoridades el lunes (13.07.2026).

"Hemos recuperado 27 cuerpos; otros están siendo trasladados al hospital", declaró el primer ministro Anutin Charnvirakul, quien visitó el lugar del incendio, que se desató a las 23:57 locales del domingo.

Según los testimonios de los supervivientes, el pub del distrito de Chatuchak, en Bangkok, se llenó rápidamente de humo tras declararse un incendio, lo que obligó a muchos a correr hacia la parte trasera del local, cerca de los baños, pero no había salidas de emergencia.

Otras 63 personas resultaron heridas en el incidente y fueron hospitalizadas. Al menos 22 están en estado crítico, informó Suriyachai Rawiwan, director del Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de la Administración Metropolitana de Bangkok.

El primer ministro dijo que los músicos en el bar y restaurante ubicado a las afueras de la capital vieron "humo procedente de un interruptor ecerca del escenario, seguido de un corte de electricidad y una explosión".

Víctimas no hallaron salidas de emergencia

"La mayoría de las víctimas corrieron hacia la parte trasera, hacia unos baños sin salida. Podría deberse al pánico, porque había fuego y humo en el restaurante", declaró Anutin a la prensa.

Las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas .

El gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, dijo que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.

En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.