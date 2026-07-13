Al menos 27 muertos en incendio de un bar en Bangkok
Las autoridades informaron de 63 heridos, 22 de ellos en estado crítico, que fueron hospitalizados.
Un incendio explosivo en un popular bar de Bangkok, la capital de Tailandia, dejó al menos 27 muertos y decenas de heridos, muchos en estado crítico, informaron las autoridades el lunes (13.07.2026).
"Hemos recuperado 27 cuerpos; otros están siendo trasladados al hospital", declaró el primer ministro Anutin Charnvirakul, quien visitó el lugar del incendio, que se desató a las 23:57 locales del domingo.
Según los testimonios de los supervivientes, el pub del distrito de Chatuchak, en Bangkok, se llenó rápidamente de humo tras declararse un incendio, lo que obligó a muchos a correr hacia la parte trasera del local, cerca de los baños, pero no había salidas de emergencia.
Otras 63 personas resultaron heridas en el incidente y fueron hospitalizadas. Al menos 22 están en estado crítico, informó Suriyachai Rawiwan, director del Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de la Administración Metropolitana de Bangkok.
El primer ministro dijo que los músicos en el bar y restaurante ubicado a las afueras de la capital vieron "humo procedente de un interruptor ecerca del escenario, seguido de un corte de electricidad y una explosión".
Víctimas no hallaron salidas de emergencia
"La mayoría de las víctimas corrieron hacia la parte trasera, hacia unos baños sin salida. Podría deberse al pánico, porque había fuego y humo en el restaurante", declaró Anutin a la prensa.
Las autoridades están investigando y recopilando información para identificar a las víctimas .
El gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, dijo que las autoridades están inspeccionando el lugar del accidente, especialmente el interior del edificio y la ruta de evacuación, que según un análisis preliminar estaba obstaculizada por mesas y otros objetos decorativos.
En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.