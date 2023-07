Al menos 25 personas mueren al caer autobús por barranco en México

México | Al menos 25 personas murieron y 17 más resultaron heridas este miércoles luego de que un autobús cayó por un barranco cuando transitaba por una zona montañosa del estado de Oaxaca, en el sur de México.



Según reportes policiales y de la fiscalía, el vehículo, de una empresa de transporte local, se accidentó hacia las 06:30 locales cuando se dirigía al poblado de Santiago de Yosondúa tras partir de Ciudad de México.



"El saldo preliminar es de 25 personas muertas y 17 lesionados graves", dijo a la AFP vía telefónica un mando de la policía local, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a declarar.



El accidente se registró cuando el vehículo transitaba por Magdalena Peñasco, con unos 3.500 habitantes y una de las numerosas comunidades enclavadas en la montaña que recorren estos vehículos.



"Presuntamente, el conductor de la unidad perdió el control (...) y cayó desafortunadamente a un barranco de más de 25 metros de profundidad", dijo en rueda de prensa Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca.



Según medios locales, el vehículo se habría quedado sin frenos y al alcanzar una curva se precipitó al vacío.



Romero añadió que varias personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de la zona y que equipos de emergencia recogían los cuerpos sin vida, aunque no precisó cifras de víctimas.



La firma propietaria del autobús es Yosondúa y diariamente tiene un recorrido desde Ciudad de México, añadió el funcionario.



"Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en Magdalena Peñasco. Ya se encuentra personal de nuestro gobierno trabajando en las acciones de rescate y brindando todo el apoyo a las personas heridas. Enviamos un abrazo y nuestro pésame a las familias de las personas fallecidas", escribió en redes sociales Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.



Imágenes de la policía difundidas en redes sociales muestran al vehículo totalmente destruido en la parte superior mientras los rescatistas buscan entre los restos.



Oaxaca se caracteriza por una geografía montañosa, con numerosas comunidades dispersas y escasamente pobladas.



Santiago de Yosondúa, adonde iba el autobús, tiene unos 1.500 habitantes.



Se multiplican accidentes