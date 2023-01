Acceso a varios servicios de Microsoft perturbado por "errores de configuración"

25 de enero de 2023, 5:32 AM

París, Francia | Varios servicios de Microsoft, entre ellos la plataforma de comunicación Teams o la mensajería Outlook, estaban fuera de servicio el miércoles en todo el mundo a causa de "problemas de configuración de la red", indicó el grupo estadounidense en Twitter.



"Hemos aislado el problema", que estaba vinculado a "la configuración de la red", anunció una de las cuentas de servicio de Microsoft en Twitter a las 09h06 GMT.



"Estamos analizando la mejor estrategia de mitigación para solucionarlo sin causar un impacto adicional", añadió.



La compañía multinacional no aclaró cuántos usuarios estaban afectados y no respondió a preguntas de la AFP.



El paquete de aplicaciones y programas incluidos en Microsoft 365 (Teams, Outlook y otros) tiene más de 300 millones de usuarios, que expresaron su frustración en línea.



"Tengo que entregar unos deberes en media hora en Teams y los servidores no funcionan en India. Hagan algo", pedía un usuario.



En el sitio especializado Downdetector se indicaban incidentes en Estados Unidos y en Europa que afectaban a otros servicios relacionados con Microsoft, desde la plataforma de juegos Xbox Live a la red social LinkedIn.



El gigante informático anunció a mediados de enero que iba a despedir a unos 10.000 empleados de aquí a finales de marzo (poco menos del 5% de sus efectivos).