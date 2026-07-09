Abrazos, lágrimas y orgullo: el emotivo regreso de los rescatistas ticos desde Venezuela

Dicen que no hay nada más grande que el corazón de un cruzrojista. Y eso quedó demostrado con la extenuante labor que, durante más de diez días, realizaron los cuerpos de rescate costarricenses en Venezuela.

Su recibimiento como los héroes que son comenzó desde el instante en que regresaron a suelo costarricense.

Luego, entre abrazos, lágrimas, gritos de alegría y emotivos reencuentros, familiares, amigos y ciudadanos les dieron la bienvenida tras concluir una misión que puso a prueba sus capacidades y compromiso (ver video adjunto).

Uno de esos momentos fue el de Minyar Collado, quien volvió a encontrarse con su pequeña Emma. Al recordar la misión, destacó el rescate de Hernán Gil, localizado por un socorrista costarricense en una de las operaciones más complejas del despliegue, y aseguró que "quien no conocía a Costa Rica, ahora sí la conoce".

La llegada también reunió a venezolanos residentes en Costa Rica, quienes quisieron agradecerles personalmente y aseguraron que, cuando no podían estar junto a sus familias en su país, los rescatistas costarricenses fueron sus ojos, sus manos y sus brazos. La llegada también reunió a venezolanos residentes en Costa Rica, quienes quisieron agradecerles personalmente y aseguraron que, cuando no podían estar junto a sus familias en su país,