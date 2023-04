Abogados de Trump confían en que juez desestime su inculpación

2 de abril de 2023, 10:37 AM

Washington, Estados Unidos | Los abogados del magnate republicano Donald Trump se manifestaron este domingo confiados en que un juez desestimará la inculpación formulada contra el expresidente de Estados Unidos, y calificaron el caso por el que es investigado en Nueva York como una "persecución política".



"Este caso ni siquiera es jurídicamente sólido. De hecho, es una broma. Y no sobrevivirá a una impugnación ante un tribunal", afirmó uno de los letrados, Joe Tacopina, a la cadena ABC.



"Creo que un juez imparcial reconocerá probablemente que hay algo fundamentalmente equivocado y que estamos cruzando el Rubicón con esta persecución política", añadió otro de los abogados del exmandatario (2017-2021), James Trusty, en la cadena Fox.



"Afortunadamente, sospecho que la inculpación será legalmente frágil y que habrá una oportunidad para que el juez haga lo correcto", agregó.



Donald Trump es acusado de pagar 130.000 dólares a la estrella porno conocida como Stormy Daniels en 2016 para que guarde silencio sobre una relación que presuntamente tuvieron, según denuncia de la mujer. Los cargos serán dados a conocer el martes.



Es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos se sienta en el banquillo de acusados.



Los dos abogados estimaron este domingo que Trump, quien se postula para un nuevo mandato tras haber perdido las elecciones presidenciales de 2020, es víctima de "persecución política".



"Si no fuera candidato a la presidencia, no habría sido inculpado", afirmó Tacopina en la cadena CNN.



El líder republicano de 76 años anunció el sábado que hablará sobre el tema el próximo martes a las 20h15 locales (00H15 GMT) desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida. Debe comparecer ese mismo día ante un tribunal de Manhattan, Nueva York, para conocer los cargos que pesan en su contra.



Trump ha arremetido contra la acusación que considera "falsa y vergonzosa" y anunció el viernes haber levantado cuatro millones de dólares en 24 horas para su campaña presidencial, luego de su inculpación.