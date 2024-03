A tres meses para la Eurocopa, ¿cómo están los grandes aspirantes al título?

El capitán Álvaro Morata no se parece al jugador eficaz de la primera parte de la temporada y los jugadores llamados a sustituile, como Mikel Oyarzabal, Gerard Moreno o Joselu no acaban de dar el paso adelante para convertirse en el '9' titular.

El partido de Kylian Mbappé el martes ante los chilenos fue en ese aspecto simbólico. Por momentos pareció desganado y no ayudaron a motivarle los abucheos recibidos por parte de los aficionados locales en un estadio Velodrome de Marsella donde el astro francés jugará de nuevo esta semana, el domingo en el Clásico, vistiendo entonces la camiseta del París Saint-Germain.

Los dos amistosos programados por Inglaterra eran ante selecciones de alto nivel y el balance no fue positivo, por lo que los vigentes subcampeones de la Eurocopa no reforzaron precisamente su confianza.

Su hay un equipo que ha salido reforzado en esta ventana ha sido precisamente el anfitrión del torneo. La Mannschaft vivió su particular 'annus horribilis' en 2013 (con solo tres victorias en once partidos), lo que le costó el puesto a Hansi Flick.

Tras estos buenos resultados, ¿seguirá Nagelsmann sin llamar a jugadores hasta ahora claves como Goretzka, Gnabry, Emre Can, Hummels o Sané?.

El Portugal de Roberto Martínez no es invencible. Después de once triunfos en once partidos desde que el español tomara las riendas de la Seleçao lusa tras el Mundial-2022, con una campaña de clasificación perfecta para la Eurocopa, llegó la derrota el martes en Eslovenia (2-0).