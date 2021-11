44 de cada 100 nicaragüenses tienen poca o ninguna intención de ir a votar

El principal afán de Zolila Roque es vender sus tortillas y helados en la esquina del barrio Loma Linda de Managua. Afirma que ya tomó una decisión respecto a las elecciones presidenciales del domingo en nicaragua.



“Si yo no salgo con mi carrito a vender, no vivo. Porque nadie va a decir 'tomá', el Gobierno no va a ofrecerme un plato de comida. No me queda otra opcion más que trabajar", dice la mujer.