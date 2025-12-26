Trucos caseros para rescatar las ollas después de las fiestas

Después de las celebraciones, muchas ollas quedan con manchas, quemaduras o restos pegados. Para ayudarle, el chef Andrés Herrera comparte trucos sencillos y caseros según el tipo de material: acero inoxidable, aluminio, teflón o hierro fundido.

Con combinaciones de agua caliente, vinagre, bicarbonato, limón y otros ingredientes naturales, usted puede devolverles su brillo y funcionalidad en minutos (repase la información en el video adjunto).



