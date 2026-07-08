Tres plantas que atraen mariposas y colibríes a su jardín

Un jardín con flores también puede convertirse en un refugio para mariposas y colibríes. La elección de las plantas adecuadas favorece la biodiversidad y llena de color los espacios durante gran parte del año.

Entre las especies recomendadas destacan las salvias, reconocidas por su abundante floración y por atraer colibríes gracias a su producción de néctar.

Las lantanas también son una excelente alternativa. Sus racimos de flores resultan muy atractivos para distintas especies de mariposas.

Otra opción son las angelonias. Estas plantas ofrecen una floración prolongada, resisten diferentes condiciones climáticas y aportan color al jardín.

Durante la entrevista conocerá recomendaciones sobre riego, exposición al sol, fertilización y poda para mantener estas plantas saludables.

En el video adjunto le mostramos cómo crear un jardín que beneficie tanto a las plantas como a la fauna silvestre.

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