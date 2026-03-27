Suculentas en casa: cómo lograr que crezcan sanas y fuertes

Las suculentas se han convertido en favoritas dentro del hogar por su estética y aparente facilidad de cuidado. Sin embargo, cuando dejan de crecer o pierden su vitalidad, es señal de que algo no está funcionando como debería.



Estas plantas almacenan agua en sus hojas, lo que las hace resistentes, pero también sensibles a errores comunes como el exceso de riego o la falta de luz. Entender su entorno natural es clave para replicar condiciones que favorezcan su crecimiento (ver video adjunto en la portada).



Si usted quiere que sus suculentas no solo sobrevivan, sino que realmente prosperen, tome en cuenta estas recomendaciones:



​Ubíquelas en espacios con abundante luz natural indirecta.

Evite el riego frecuente; hágalo solo cuando el sustrato esté completamente seco.

Utilice macetas con buen drenaje para evitar acumulación de agua.

Prefiera sustratos especiales para cactus o suculentas.

Evite ambientes con exceso de humedad.

Gire la planta periódicamente para un crecimiento uniforme.

Retire hojas secas o dañadas para estimular su desarrollo.

Con los cuidados adecuados, estas plantas pueden convertirse en un elemento armónico y duradero dentro de su hogar.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.