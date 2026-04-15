¿Su refrigeradora dispara el recibo de luz? Así puede detectarlo

﻿La refrigeradora es uno de los electrodomésticos que más electricidad consume en el hogar, sin embargo, cuando aumenta su consumo sin razón aparente, podría ser señal de desgaste o falta de mantenimiento.

Expertos recomiendan poner atención a estas señales:

​El motor trabaja casi sin detenerse.

Las puertas no sellan correctamente.

Tarda más en enfriar los alimentos.

Su factura eléctrica subió sin explicación.

Muchas veces basta con limpieza, cambio de empaques o mejorar la ventilación del equipo para reducir el gasto eléctrico. En otros casos, especialmente si el refrigerador tiene más de 10 años, cambiarlo puede representar un ahorro importante en la factura mensual.

Llevamos a un experto hasta la casa de una televidente, para mostrarle cómo identificar si su refrigeradora necesita mantenimiento o si ya es hora de reemplazarla y ahorrar miles de colones al año (ver video adjunto en la portada).



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