Su encimera puede durar más años si sigue estos consejos

Las encimeras son el corazón silencioso del hogar: allí se cocina, se trabaja y se comparte. Sin embargo, pocas personas saben cómo mantenerlas en perfecto estado.

En Buen Día, el especialista en muebles y superficies Óscar Soto demuestra paso a paso las técnicas adecuadas para su limpieza y protección.



Más allá de la apariencia, el mantenimiento correcto evita daños, manchas y deterioro con el tiempo. Soto resalta la importancia de usar productos apropiados y de adoptar rutinas simples que alargan la vida útil de las superficies.

Cuidar su encimera no es solo una cuestión estética, sino también de funcionalidad y salud en su hogar.



