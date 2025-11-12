Estilo de Vida
Su encimera puede durar más años si sigue estos consejos
Mantener la encimera en perfecto estado va más allá de la limpieza. El experto Óscar Soto explica cómo rutinas simples y productos adecuados protegen su superficie y prolongan su vida útil.
Las encimeras son el corazón silencioso del hogar: allí se cocina, se trabaja y se comparte. Sin embargo, pocas personas saben cómo mantenerlas en perfecto estado.
En Buen Día, el especialista en muebles y superficies Óscar Soto demuestra paso a paso las técnicas adecuadas para su limpieza y protección.
Más allá de la apariencia, el mantenimiento correcto evita daños, manchas y deterioro con el tiempo. Soto resalta la importancia de usar productos apropiados y de adoptar rutinas simples que alargan la vida útil de las superficies.
Cuidar su encimera no es solo una cuestión estética, sino también de funcionalidad y salud en su hogar.
