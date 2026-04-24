Sillones en tendencia: comodidad y diseño para espacios modernos
Los estilos modulares, colores neutros y materiales resistentes marcan la pauta en la decoración de salas modernas.
Elegir el sillón adecuado puede cambiar por completo el ambiente de una sala. Las tendencias actuales en decoración apuestan por la comodidad, la funcionalidad y colores versátiles que se adaptan a distintos estilos.
Especialistas señalan que los espacios modernos requieren muebles que cumplan varias funciones, desde descanso hasta reuniones familiares o entretenimiento. Por eso, predominan diseños que optimizan el uso del espacio (ver video adjunto).
Entre las principales tendencias destacan los colores neutros como beige, gris y tonos tierra, así como los sillones modulares que permiten reorganizar el espacio. También se priorizan materiales resistentes, fáciles de limpiar y estilos de líneas simples.
Antes de tomar una decisión, se recomienda analizar el tamaño del espacio, la iluminación natural y el uso que se le dará al mueble, para lograr un equilibrio entre estética y funcionalidad.
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