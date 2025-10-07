Plantas medicinales en casa: su botiquín natural en formato vertical

¿Sabía usted que tener plantas medicinales en casa puede convertirse en una auténtica salvación para su salud cotidiana? Conversamos con Leonardo Arguedas, especialista en jardines verticales, quien nos enseñó cómo sembrar y aprovechar plantas como el romero, la menta o la sábila, incluso si tiene poco espacio en su hogar.



Además, el experto explicó cómo organizar un jardín vertical funcional y estético, ideal para balcones, patios pequeños o incluso interiores bien iluminados (repase la información en el video adjunto).



Una opción práctica, natural y sustentable que usted misma puede iniciar con materiales simples y mucha creatividad.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.