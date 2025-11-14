Pastoras: las flores que anuncian la Navidad

No hay Navidad sin el brillo y el color de las pastoras, esas flores que llenan los hogares costarricenses de alegría e ilusión. Con sus tonos rojos, blancos y rosados, son símbolo de la temporada y parte esencial del espíritu navideño.



El experto Hermas Martínez nos visitó en Buen Día para compartir consejos sobre cómo cuidarlas, combinarlas y mantenerlas radiantes durante toda la época festiva (ver video adjunto).



Descubra los secretos para que sus pastoras luzcan hermosas y llenen su hogar de magia navideña.

