Palmeras de interior: claves para llevar un toque tropical a tu hogar

No es necesario vivir frente al mar para disfrutar del encanto de una palmera. Existen variedades perfectas para interiores que aportan frescura, elegancia y ese toque tropical que tanto gusta.

En esta entrevista, el experto en jardinería Jorge Gutiérrez nos presenta tres tipos de palmeras ideales para tener dentro de casa. Además, nos explica los cuidados básicos que requieren: desde la cantidad de luz hasta el riego adecuado.

Una guía práctica para quienes desean transformar sus espacios con vida y naturaleza, sin complicaciones.

