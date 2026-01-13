Olor a mascota en casa: cuándo es normal y cómo eliminarlo

Bañar a su mascota y notar que el olor regresa pocos días después es una experiencia común en muchos hogares. Ese característico aroma a “perrito mojado” puede permanecer incluso cuando los animales están bien cuidados y saludables.

Comprender por qué se producen estos olores, cuándo son normales y cuándo pueden ser una señal de alerta es fundamental. Además, existen formas efectivas de reducirlos en el hogar.

La experta en limpieza, Stephanie Mora, compartió recomendaciones prácticas para eliminar el olor a mascota de los espacios, sin afectar la salud de los animales ni de las personas que conviven con ellos (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

​