Olla multiusos: cómo aprovechar todas sus funciones y ahorrar tiempo

¿Tiene usted una olla multiusos en casa, pero siente que solo la utiliza para lo más básico? Muchas veces desconocemos el verdadero potencial de este práctico electrodoméstico.

Programas de cocción, tiempos precisos y funciones específicas pueden hacer la diferencia entre un uso limitado y una herramienta que realmente le facilite la vida (ver video adjunto).

En esta entrevista, la chef Norkis Dixon le muestra paso a paso cómo usar correctamente su olla multiusos, cómo sacarle el máximo provecho y cómo convertirla en una aliada diaria para ahorrar tiempo sin sacrificar sabor.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.