Monsteras: cómo cuidarlas para que crezcan sanas y frondosas

La monstera, también conocida como costilla de Adán, se ha convertido en una de las plantas de interior favoritas por sus hojas grandes, exóticas y decorativas. Su presencia puede transformar cualquier espacio, aportando un toque natural y elegante al hogar.

Aun así, muchas personas se preguntan por qué su planta no crece como esperaban, por qué las hojas no se abren o por qué no luce tan frondosa como en las fotografías. En muchos casos, factores como la iluminación, el riego, el tipo de maceta o incluso la variedad de monstera influyen directamente en su desarrollo (ver video adjunto).

Para aclarar estas dudas, en el programa nos acompañó el experto en plantas Eduardo Umaña, quien explicó cómo cuidar correctamente las monsteras y qué necesita cada tipo para crecer fuerte, saludable y con ese aspecto exuberante que tanto las caracteriza.



