Más que luz: el poder decorativo y aromático de las velas

Las velas no solo iluminan: también pueden transformar completamente el ambiente de su hogar. Aportan aroma, energía, calidez y estilo a cualquier espacio.



La decoradora y diseñadora Francella Morera nos muestra cómo combinar colores, formas y fragancias para aprovechar al máximo su potencial decorativo. Un detalle sencillo puede marcar una gran diferencia (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.