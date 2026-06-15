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Le mostramos tres plantas exóticas que destacan por su belleza

Además, un experto comparte recomendaciones para su cuidado.

Por Teletica.com Redacción 15 de junio de 2026, 9:56 AM

Las plantas exóticas llaman la atención por sus formas, colores y características particulares. Muchas especies se han convertido en favoritas de coleccionistas y aficionados a la jardinería.

Las plantas carnívoras destacan por su capacidad para atrapar insectos. Estas especies requieren cuidados específicos relacionados con la humedad y el tipo de agua que reciben.

La rosa del desierto sobresale por su tronco grueso y sus vistosas flores. Esta planta se desarrolla mejor en ambientes soleados y con riegos moderados.

El banano variegado es apreciado por sus hojas con tonalidades verdes y blancas. Su apariencia aporta un estilo tropical y decorativo a jardines y terrazas.

El éxito en el cultivo de estas especies depende de conocer sus necesidades de luz, agua y nutrientes. Una atención adecuada favorece su crecimiento y conservación.

En el video adjunto conocerá más sobre estas plantas, sus principales cuidados y consejos prácticos para incorporarlas en su hogar o jardín.

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