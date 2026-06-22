Las plantas de hojas grandes que están conquistando jardines y hogares

Las plantas de follaje exuberante se han convertido en una opción favorita para quienes buscan darle un toque natural y elegante a sus espacios.

Algunas especies tropicales destacan por sus hojas de gran tamaño, formas llamativas y colores que aportan frescura a jardines, terrazas e interiores con buena iluminación.

Costa Rica cuenta con condiciones ideales para el crecimiento de muchas de estas plantas, por eso visitamos un vivero para conocer algunas variedades que sorprenden por su belleza.

Durante el recorrido repasamos sus cuidados básicos, los ambientes donde pueden desarrollarse mejor y algunos consejos para mantenerlas saludables.

Le mostramos la entrevista completa en el video adjunto.

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