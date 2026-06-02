Humedad en casa: consejos para prevenir y eliminar el moho

La humedad es uno de los problemas más frecuentes dentro de las viviendas durante la época lluviosa. Las manchas oscuras en paredes, los malos olores y el deterioro de superficies suelen ser señales de la presencia de moho.

Además del impacto en la apariencia de la vivienda, el moho puede provocar molestias respiratorias y agravar alergias.

Los especialistas recomiendan actuar con rapidez y mejorar la ventilación de los espacios afectados.

También es necesario identificar la causa de la humedad. Las filtraciones, la condensación y la falta de ventilación favorecen la reaparición del problema.

En la entrevista adjunta le compartimos tres mezclas prácticas para combatir el moho y proteger su hogar.

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