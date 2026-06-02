Humedad en casa: consejos para prevenir y eliminar el moho
Especialistas recomiendan actuar de forma rápida y corregir la fuente del problema para evitar su reaparición.
La humedad es uno de los problemas más frecuentes dentro de las viviendas durante la época lluviosa. Las manchas oscuras en paredes, los malos olores y el deterioro de superficies suelen ser señales de la presencia de moho.
Además del impacto en la apariencia de la vivienda, el moho puede provocar molestias respiratorias y agravar alergias.
Los especialistas recomiendan actuar con rapidez y mejorar la ventilación de los espacios afectados.
También es necesario identificar la causa de la humedad. Las filtraciones, la condensación y la falta de ventilación favorecen la reaparición del problema.
En la entrevista adjunta le compartimos tres mezclas prácticas para combatir el moho y proteger su hogar.
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