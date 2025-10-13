Huertas urbanas: cómo iniciar su propio cultivo hidropónico

La agricultura hidropónica, que permite cultivar sin tierra y con un mínimo uso de agua, crece un 20% anual, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este método reduce hasta un 90% el consumo de agua y es ideal para quienes viven en espacios pequeños o urbanos.

En Buen Día, David Ramírez, del Parque La Libertad, mostró cómo iniciar una huerta hidropónica en casa de manera sencilla y económica. Una alternativa saludable, sostenible y gratificante (repase la información en el video adjunto).

