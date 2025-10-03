"Hijitos" de planta: el secreto para reproducir sus especies favoritas en casa

Si le gustan las plantas y quiere multiplicar esas especies que llenan de vida su hogar, esta entrevista es para usted.

La técnica de los llamados “hijitos” es mucho más sencilla de lo que parece. Con unos cuantos cuidados, es posible obtener plantas sanas y duraderas, listas para darle un aire fresco a cualquier rincón de la casa.

El experto en jardinería Hermes Martínez comparte el paso a paso para cortar y sembrar estos “hijitos”, un método que no requiere experiencia previa y que cualquiera puede aplicar desde casa. Además de ser económico, resulta una práctica relajante que ayuda a liberar el estrés y disfrutar aún más de la conexión con la naturaleza.

Si quiere aprender cómo hacerlo y conocer todos los consejos del especialista, puede repasar la entrevista completa en el video que está en la portada de este artículo.



