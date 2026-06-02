Helechos, monsteras y anturios destacan entre las plantas de esta temporada
Estas especies aportan frescura, color y vida a los espacios interiores.
Las plantas de interior aportan color, frescura y vida a los espacios del hogar. También ayudan a crear ambientes más agradables y conectados con la naturaleza.
Durante esta temporada, los helechos, las monsteras y los anturios figuran entre las especies más utilizadas para decoración (ver video adjunto).
Estas plantas se adaptan bien a las condiciones de humedad que predominan durante la época lluviosa.
Entre sus principales ventajas destacan la sensación de frescura que generan, su capacidad para decorar con poco esfuerzo y su adaptación a espacios interiores iluminados.
También requieren cuidados sencillos y aportan textura, color y volumen a cualquier ambiente.
En el video adjunto le mostramos por qué estas especies se han convertido en algunas de las favoritas para esta temporada.
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