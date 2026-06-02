Helechos, monsteras y anturios destacan entre las plantas de esta temporada

Las plantas de interior aportan color, frescura y vida a los espacios del hogar. También ayudan a crear ambientes más agradables y conectados con la naturaleza.

Durante esta temporada, los helechos, las monsteras y los anturios figuran entre las especies más utilizadas para decoración (ver video adjunto).

Estas plantas se adaptan bien a las condiciones de humedad que predominan durante la época lluviosa.

Entre sus principales ventajas destacan la sensación de frescura que generan, su capacidad para decorar con poco esfuerzo y su adaptación a espacios interiores iluminados.

También requieren cuidados sencillos y aportan textura, color y volumen a cualquier ambiente.

En el video adjunto le mostramos por qué estas especies se han convertido en algunas de las favoritas para esta temporada.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.