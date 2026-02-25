Guía práctica para que su veranera florezca todo el año

La veranera es una de las plantas más queridas en Costa Rica. Su explosión de color adorna jardines, terrazas y fachadas a lo largo y ancho del país, resistiendo sol intenso y épocas secas.

Sin embargo, aunque parece fuerte, también requiere cuidados específicos que muchas veces se desconocen. El experto en plantas, Hermas Martínez, le explica cómo podarlas correctamente, cuál es el riego ideal y qué hacer para estimular una floración abundante (ver video adjunto en la portada).

Si usted quiere que su veranera luzca sana y llena de vida durante todo el año, esta entrevista le brindará consejos prácticos y fáciles de aplicar en casa.



