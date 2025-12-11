Guía para que sus plantas sobrevivan mientras está de vacaciones

Se acerca la época de vacaciones y, junto con la ilusión de salir, llega una inquietud muy común: ¿qué hacer para que sus plantas sobrevivan mientras usted está fuera de casa? Para muchos, dejar el hogar por varios días implica el riesgo de regresar y encontrar las macetas resecas o debilitadas.



En Buen Día, el experto Bernal Jiménez nos visitó para explicar, de manera clara y práctica, qué estrategias de riego funcionan mejor cuando nadie estará en casa. Desde métodos caseros hasta soluciones más duraderas, Jiménez detalló cómo mantener las plantas fuertes, hidratadas y en buen estado durante todo el viaje.



Si usted quiere irse con tranquilidad y regresar a un hogar verde y saludable, estas recomendaciones le serán de gran ayuda.



