Guía para que sus plantas sobrevivan mientras está de vacaciones
El experto Bernal Jiménez nos visitó para explicar, de manera práctica, qué estrategias de riego funcionan mejor cuando nadie estará en casa.
Se acerca la época de vacaciones y, junto con la ilusión de salir, llega una inquietud muy común: ¿qué hacer para que sus plantas sobrevivan mientras usted está fuera de casa? Para muchos, dejar el hogar por varios días implica el riesgo de regresar y encontrar las macetas resecas o debilitadas.
En Buen Día, el experto Bernal Jiménez nos visitó para explicar, de manera clara y práctica, qué estrategias de riego funcionan mejor cuando nadie estará en casa. Desde métodos caseros hasta soluciones más duraderas, Jiménez detalló cómo mantener las plantas fuertes, hidratadas y en buen estado durante todo el viaje.
Si usted quiere irse con tranquilidad y regresar a un hogar verde y saludable, estas recomendaciones le serán de gran ayuda.
