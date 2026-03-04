¿Gastos escondidos? Descubra a dónde se va su dinero

¿Alguna vez se ha preguntado por qué su dinero desaparece antes de fin de mes? No siempre es un gasto grande; la mayoría de las veces se trata de pequeños desembolsos invisibles que debilitan su presupuesto.

El asesor financiero Jorge Solís le enseña a identificar estos gastos automáticos y le brinda herramientas prácticas para controlarlos, protegiendo así sus finanzas personales (ver video adjunto).



