¿Gastos escondidos? Descubra a dónde se va su dinero

Un asesor financiero le enseña a identificar estos gastos automáticos y le brinda herramientas prácticas para controlarlos.

Por Teletica.com Redacción 4 de marzo de 2026, 8:55 AM

¿Alguna vez se ha preguntado por qué su dinero desaparece antes de fin de mes? No siempre es un gasto grande; la mayoría de las veces se trata de pequeños desembolsos invisibles que debilitan su presupuesto. 

El asesor financiero Jorge Solís le enseña a identificar estos gastos automáticos y le brinda herramientas prácticas para controlarlos, protegiendo así sus finanzas personales (ver video adjunto).

