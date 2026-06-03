Estilo de Vida
Flores con propósito: ideas para transformar ambientes
Los arreglos florales pueden aportar tranquilidad, energía o elegancia según las especies y colores seleccionados.
Las flores tienen la capacidad de transformar espacios, transmitir emociones y crear ambientes específicos dentro del hogar.
Cada vez más personas utilizan arreglos florales con un propósito definido. La selección de colores, formas y especies influye en la sensación que genera cada espacio.
Un arreglo puede transmitir tranquilidad, energía, elegancia o una sensación de bienvenida.
Los especialistas recomiendan elegir opciones que armonicen con la función de cada ambiente y con el estilo general de la vivienda.
En el video adjunto de Buen Día aprendemos a crear arreglos florales con propósito para diferentes áreas del hogar.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.