Flores con propósito: ideas para transformar ambientes

Las flores tienen la capacidad de transformar espacios, transmitir emociones y crear ambientes específicos dentro del hogar.

Cada vez más personas utilizan arreglos florales con un propósito definido. La selección de colores, formas y especies influye en la sensación que genera cada espacio.

Un arreglo puede transmitir tranquilidad, energía, elegancia o una sensación de bienvenida.

Los especialistas recomiendan elegir opciones que armonicen con la función de cada ambiente y con el estilo general de la vivienda.

En el video adjunto de Buen Día aprendemos a crear arreglos florales con propósito para diferentes áreas del hogar.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.