Evite la contaminación cruzada y proteja su salud

Manipular alimentos crudos como carnes, huevos o pollo sin las debidas medidas de higiene puede provocar contaminación cruzada. Este problema, que muchas veces ocurre sin que usted lo note, puede derivar en enfermedades diarreicas y otras complicaciones que incluso requieran atención médica.

Las manos, los utensilios, las tablas de cortar y las superficies mal desinfectadas son los principales focos de riesgo en la cocina. Sin embargo, la buena noticia es que prevenir está al alcance de todos con acciones simples pero efectivas.

En Buen Día nos acompañó Carolina Chávez, quien compartió recomendaciones básicas para mantener una cocina segura y organizada. Con pequeños cambios en sus hábitos diarios, usted puede proteger su salud y la de su familia (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.