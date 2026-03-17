Evite errores: así debe limpiar cada superficie de su hogar

Vidrios, muebles, fregaderos e incluso la pantalla del televisor: en el hogar todo se ensucia y todo requiere limpieza. Sin embargo, muchas personas no saben cuál es la mejor forma de limpiar cada superficie sin dañarla.

Utilizar los productos incorrectos o aplicar técnicas inadecuadas puede terminar deteriorando materiales delicados o dejando manchas difíciles de eliminar.

En Buen Día, la organizadora y decoradora Adriana Mesén comparte consejos prácticos para facilitar las tareas del hogar. Usted conocerá qué productos utilizar y cómo aplicarlos correctamente para lograr una limpieza rápida, efectiva y segura.



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