El secreto de las repisas flotantes para darle un aire nuevo a su hogar

Las repisas flotantes se han convertido en una tendencia que combina diseño, orden y aprovechamiento inteligente del espacio. Son ideales para cualquier rincón del hogar, desde la sala hasta la cocina, y aportan un toque moderno y decorativo (ver video adjunto en la portada).

El ebanista Óscar Soto muestra en entrevista cómo fabricar repisas funcionales y estéticas, con consejos prácticos para que usted mismo pueda intentarlo en casa.

Se trata de una solución accesible y creativa para transformar espacios y darles un aire renovado.

