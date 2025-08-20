Estilo de Vida
El secreto de las repisas flotantes para darle un aire nuevo a su hogar
El diseño de interiores apuesta por repisas flotantes, una opción práctica y decorativa que usted mismo puede construir.
Las repisas flotantes se han convertido en una tendencia que combina diseño, orden y aprovechamiento inteligente del espacio. Son ideales para cualquier rincón del hogar, desde la sala hasta la cocina, y aportan un toque moderno y decorativo (ver video adjunto en la portada).
El ebanista Óscar Soto muestra en entrevista cómo fabricar repisas funcionales y estéticas, con consejos prácticos para que usted mismo pueda intentarlo en casa.
Se trata de una solución accesible y creativa para transformar espacios y darles un aire renovado.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.