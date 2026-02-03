De trastos a tesoros: ideas para reutilizar objetos del hogar sin gastar

Muchas veces usted guarda sillas, ollas o lámparas porque le traen recuerdos o porque piensa que algún día podrían servir. Sin embargo, con el tiempo terminan acumulando polvo y ocupando espacio.

Hoy le demostramos que esos objetos no tienen por qué ir a la basura. Con creatividad, plantas y un poco de intención, estos elementos pueden transformarse en piezas decorativas con carácter, dándoles una segunda vida e integrándolos a la decoración de su hogar.

La experta en plantas, Iria Aguilar, nos enseña cómo hacerlo de forma práctica, sencilla y sin gastar de más (ver video adjunto).

